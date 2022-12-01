«الخارجية الروسية» تعلن مقاطعة مؤتمر ميونيخ للأمن: فقد موضوعيته

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوفد الروسي لن يشارك في مؤتمر ميونيخ القادم 2023 حتى ولو تمت دعوته، مؤكدة أن المنتدى فقد موضوعيته.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان أذاعته وكالة «سبوتنيك الروسية»، للأنباء، إلى أنها لاحظت تغريدة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، «كريستوف هيوسجين»، والتي ذكر فيها أن المسؤولين الروس لن تتم دعوتهم إلى الاجتماع المقبل في 2023.

روسيا: عدم دعوتنا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

وقالت وزارة الخارجية الروسية: «نعتبر هذا انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

رفض المشاركة في اجتماع مؤتمر ميونيخ

ورأت الوزارة أن رفض الحوار أو عدم الرغبة أو الخوف من سماع وجهة نظر موسكو ومناقشة الخيارات الممكنة للتغلب على أصعب أزمة في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، هي صفات غير عادية لدبلوماسي سابق، لذا تقرر رفض المشاركة في اجتماع مؤتمر ميونيخ.