خبير تخطيط عمراني: المدن الجديدة دليل التطور السكاني في مصر

أكد الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، أن مصر وصلت لمرحلة متقدمة في التطوير العمراني من خلال بناء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل المنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «فرج» إلى ريادة القطاع العقاري بالنسبة لقطاعات الاقتصاد المصري الأخرى، موضحاً أن مشروعات التعمير تحرك عجلة الإنتاج وتدفع الاقتصاد نحو النمو.

110 صناعات مستفيدة

وأضاف «فرج» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن القطاع العقاري ساهم في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية الأخرى، خاصة الصناعات المكملة كما يساهم في زيادة الناتج القومي، سواء صدرنا هذه المواد أو تم استهلاكها محلياً.

وتابع: «هناك أكثر من 110 صناعات مثل صناعات السيراميك والحديد والأسمنت تدخل في عمليات البناء وبالتالي القطاع يساهم في نمو الطلب المحلي ويخلق قيمة مضافة»، لافتا إلى أن جزء كبير من الصناعات الداخلة في عمليات البناء والتطوير يتم توجيهه نحو التصدير، وبالتالي توفير العملة الصعبة للبلاد.

منع البناء على الأراضي الزراعية

وتطرق إلى أن منع البناء على الأراضي الزراعية هدف أساسي للدولة المصرية في الوقت الحالي، فهناك استراتيجية عمرانية وضعتها الدولة للقضاء على الإسكان غير الآمن وغير المخطط، متابعًا: «حاليا وصلنا لمرحلة متقدمة في التطوير العمراني وبناء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل المنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعتبر مشروع القرن كأحد أبرز الإنجازات العمرانية مؤخراً».

ونوه بأن المدن الجديدة للجيل الرابع لا تعتمد النظريات التقليدية بل الحديثة فهي ليست مجرد مأوى سكني آمن ومريح، ولكن أبعد من هذا بكثير، فهي تعد مثلث عمراني متكامل من مسكن وفرصة عمل وخدمات سواء خدمات عامة ومرافق من طرق وخلافه وجميعها تؤدي إلى تحسين معيشة المواطن المصري ورفع جودة الحياة.