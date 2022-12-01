حظك اليوم برج القوس الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز أصحاب برج القوس، بالكرم الشديد والعطار، وحب مساعدة الآخرين، كما أنه من الشخصيات الواضحة والصادقة، لذا يكتسب ثقة واحترام من يتعامل معه، بالإضافة إلى أن طبيعتهم المرحة وحبهم للانطلاق يجعلهم أصدقاء مرنين يتقبلون الشخصيات المختلفة عنهم.

ولمواليد برج القوس الذين ييبحثون عن التغيرات التي تطرأ يوميًا على الخرائط الفلكية، بسبب تغير حركة الكواكب التي تؤثر على طاقتهم اليومية، تستعرض «الوطن»، حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا أو استفزازا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة واعمل بدقة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.