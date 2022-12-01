حالة الطقس في الفيوم اليوم.. مائل للبرودة وتحذيرات من الشبورة المائية

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، استقرارًا ملحوظًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، فيما تزداد كثافة الشبورة على الطرق الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متسببةً في حدوث انخفاض في مستوى الرؤية، بينما حذرت الأرصاد الجوية من طقس المساء.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

درجة الحرارة في الفيوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ محافظة الفيوم، تشهد طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل طوال النهار، وتزداد البرودة في المساء، وتسجل درجة الحرارة العظمى 26، بينما الصغرى 10 درجات فقط.

تحذير بشأن المساء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجة الحرارة في الفيوم، بصورة كبيرة في المساء، وتصل درجة الحرارة إلى 10 درجات فقط.

وعلى الرغم من اعتدال مناخ الفيوم، اليوم الخميس، إلا أنّه تزداد كثافة الشبورة المائية لدرجة حجب الرؤية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية مثل طريق بحيرة قارون، والطرق السريعة المختلفة، ومن وإلى القاهرة.

الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص حالة الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار، فإنّه من غير المتوقع سقوط أمطار على مدار أسبوع، بينما يسود طقس غائم جزئياً بين الحين والآخر، فيما تنشط حركة الرياح أيام السبت والأحد والخميس المقبلين.

حالة الرياح في الفيوم

وفيما يخص حالة الرياح في الفيوم، فإنّ سرعة الرياح اليوم تبلغ 8 كم/ ساعة وتتخذ إتجاهًا غربيًا جنوبيًا شرقيًا، فيما تزداد سرعة الرياح خلال الهبات لتبلغ سرعتها 15 كيلو متر في الساعة.

الطقس في وادي الريان الفيوم

وحول حالة الطقس في وادي الريان بالفيوم، فإنّه يسود طقس معتدل خلال هذه الأيام مما تسبب في زيادة الرحلات إلى المناطق السياحية بالمحافظة، أبرزها وادي الريان، فضلًا عن زيادة الإقبال على رحلات السفاري، بحسب محمد ربيع أحد منظمي رحلات السفاري.