ضبط متهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية.. «ادعى قدرته على العلاج بالسحر»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على فيس بوك، ادّعى صاحبها قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة نظير مبلغ مالي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالي، وذلك من خلال الصفحة المشار إليها، وضُبط بحوزته هاتفين محمولين مُحمل عليهما الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.