عضو «ابدأ»: مصنع السماد في جمصة تكلفته 50 مليون دولار ويوفر 1000 وظيفة

قال محمد عبدالسميع عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنَّ تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين والصناعة خلال حفل إطلاق المبادرة منحهم التشجيع والأمل والثقة والصناعة والاقتصاد وكل الإجراءات التي تتخذها الدولة في الفترة الماضية.

استقبلنا 1300 طلب للانضمام لمبادرة «ابدأ»

وأضاف «عبدالسميع» في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كل ذلك ظهر في الفترة الماضية، من خلال الطلبات التي استقبلها الموقع الرسمي للمبادرة الذي تجاوز 1300 طلب تخص استفسارات الانضمام للمبادرة وبعض الطلبات الخاصة بالشراكات الجديدة، بالإضافة إلى بعض الطلبات لدعم المصانع القائمة».

وتابع عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية: «طلبات دعم المصانع القائمة كانت تشمل إجراءات التراخيص التي تقابلهم في بعض المحافظات، وبعضها كان تراخيص أراضي جديدة للتوسعات القائمة، وهناك ما يخص التمويل، والبعض الآخر يخص توصيل المرافق للأراضي الصناعية، وكل الطلبات تعاملنا معها بالتعاون مع الجهات المعنية».

الدقهلية من أكبر المحافظات التي تشارك في الاقتصاد القومي

وأردف: «بالنسبة إلى محافظة الدقهلية، فإنَّها من أكبر المحافظات التي تشارك في الاقتصاد القومي بـ9% من عدد المنشآت الإجمالية على مستوى الجمهورية، كما تشغل 7% من العاملين الإجماليين في مصر، كما تسهم بنسبة استثمارات قدرها 3% كاستثمارات عامة و5% إضافة للناتج القومي».

وأشار «عبدالسميع» إلى أنَّ الأنشطة الصناعية الموجودة في محافظة الدقهلية تبدأ من الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة والأثاث والمعادن والصناعات الكيماوية كالأسمدة والبلاستيك والأعلاف وورش إصلاح السيارات والمقطورات.

وأكّد أنَّ محافظة الدقهلية تعمل في محور الشراكات الكبرى، إذ جرى إنشاء مصنع في المدينة الصناعية بجمصة باستثمارات قدرها 50 مليون دولار ستوفر أكثر من 1000 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لكل أهالينا، وسيتمّ افتتاحه في نهاية العام المقبل، إذ يستهدف تحقيق وفر في الواردات قدره بـ45 مليون دولار سنويا، بطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف طن سنويًا من سماد فوسفات الكالسيوم.

وأردف عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية: «بالنسبة لمحور التدريب الفني والحرفي، فقد بدأنا أول مجموعة تدريب على الصناعات الصغيرة والحرفية في محافظة الدقهلية، كما عملنا على جهود دعم الصناعة هناك وكل التحديات التي كانت تجابه المصنعين في المحافظة».