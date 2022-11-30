شعبة الذهب: الإقبال على المعدن الأصفر رفع سعر الجرام 200 جنيه في أسبوع

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن تحديد سعر الذهب يرجع إلى سعره بالبورصة العالمية وسعر الدولار، إضافة إلى العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مؤشر العرض والطلب بالسوق المحلي كان لا يتمتع بتأثير كبير، أسوة بباقي المحددات الاخرى بالماضي، إلا أنه أصبح أكثر المحددات المؤثرة على سعر الدهب بالسوق المحلي خلال الـ3 أشهر الأخيرة، نتيجة الاعتماد بصورة كبيرة على الدهب المطروح في السوق فقط.

الذهب يرتفع أكثر من 200 جنيه

أوضح واصف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهد الذهب ارتفاعات متتالية وكبيرة، نتيجة ارتفاع سعر الذهب بالبورصة العالمية، بالتزامن مع نقص المعروض بالسوق المحلي، إذ أن الذهب ارتفع أكثر من 200 جنيه خلال الأسبوع السابق.

الارتفاعات بسوق الذهب سريعة

أكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الارتفاعات التي يشهدها الذهب بالسوق المحلي متتالية وسريعة، إذ وصل سعر الذهب إلى 1520 جنيه، قبل أن ينخفض أمس صباحًا إلى 1430 تقريبًا، ثم يعاود الإرتفاع بنهاية اليوم، مؤكدًا أن العرض والطلب أصبح يؤثر بصورة مباشرة على سعر الذهب.