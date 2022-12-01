السيسي: بناء المدن الجديدة ليس رفاهية.. وخطة لتوطين الصناعة وتقليل الواردات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية بل هو ضرورة قصوى، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة، وكان هناك عدد من الظواهر السلبية في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.

الرئيس: واجهنا الأزمات العالمية بخطى واثقة وقدرات راسخة

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادية كانت بدايتها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا واندلع الصراع الروسي الأوكراني والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه».

واستكمل رئيس الجمهورية: «انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي، بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا بفضل الله وقدرات المصريين واجهنا هذه الأزمات بخطى واثقة وقدرات راسخة، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد».

وأوضح السيسي: «بالتوازي مع تلك الإجراءات يتمّ تنفيذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة».