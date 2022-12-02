حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الأسد التسوق وشراء الملابس الجديدة بشكل مستمر، حيث يرفض أن ينتقد أحدا مظهره وملابسة، حيث يعرف عن مواليد البرج الأناقة الشديدة والمظهر الذي يلفت انتباه الجميع أينما تواجد.

وشرحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022، في تصريح خاص لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات، التي تطر على حياتك المهنية مولود برج الأسد، وتسير الأمور لصاحك، ما يدفعك للعمل بإصرار شديد وبإخلاص ، وتنجح في عرض كل أفكارك وآرائك بموضوعية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم مولود برج الأسد اليوم بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك، ووفقا لخبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد فانه يعدك بقضاء أوقات مميزة، معشريك حياتك او من تحب ، وتيستطيع ان تنجح اليوم في التأثير عليه وتخطف قلبه بكل بالحب والعطف، وفق حظك اليوم.