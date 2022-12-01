«ريهام» تواجه البطالة بـ«نقنقة» للأكل البيتي: «بعمل بوكيهات وتورتة محشي»

جعلت من هوايتها في فن الطهي عملا تتربح منه، وأثبتت كفاءتها بجدارة، خلال عقد من الزمان، تطورت في عمل المأكولات وخصصت بعض أطباقها للأكل الصحي لمتبعي الحميات الغذائية من مريدي الرشاقة أو بعض المرضى، وتسعى لتحقيق حلمها بعمل مطعم كبير يناسب كل الأذواق والاحتياجات.

ريهام سمك، الشابة الاربعينية، ابنة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي أبدعت في الطهي منذ 10 سنوات، وفق حديثها لـ«الوطن»: «تخرجت في كلية العلوم، لكني لم أنسى هواياتي في الطهي، كنت مميزة بعمل مأكولات شهية، وأصدقائي عارفين إني بحب الطهي، والفكرة جت بالصدفة إني أعمل مطبخ وعمل وجبات والتواصل عليها أون لاين».

«ريهام» زوجة وأم 3 أبناء وخريجة علوم

لم تمنع المسؤوليات، الأم الأربعينية، من مواصلة مشروعها لتحقيق شغفها، وفقا لها: «أنا زوجة وأم 3 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، بس في وسط مسؤولياتي، منسيتش شغفي وهوايتي، وأصحابي وأهلي شجعوني على عمل جروب، على فيس بوك لعرض المأكولات عليه ثم خصصت قائمة من الأطعمة تناسب الأذواق المختلفة، واتعرفت بسرعة وكان الاسم نقنقة واستمريت 9 سنوات أواصل العمل».

فرص عمل للسيدات بمطبخ ريهام

«نقنقة»، هو الاسم الذي اختارته «ريهام»، لمشروعها، ومع مرور الوقت جمعت عددا من السيدات لمساعدتها في المطبخ لإعداد الوجبات وكفاية العملاء، بعد أن أصبح مصدر دخل لبيوت أخرى: «كنت بلاقي صعوبة في البداية مع توفير العمالة وإيجادهن للعمل معها، فالغالبية من العمالة رجال، لكن سر إصراري على عمل النساء وقدرت ألاقي ستات».

بوكيه الطعام وتورتة محشي ورق عنب

بوكيه الطعام وتورتة محشي ورق عنب، مأكولات ميزت «ريهام»، بهعد ان طورت من نفسها، وفقا لها: «عملت بوكيهات الطعام وتورة المحشي خاصة ورق العنب، وتميزت في تقديم طريقة أخرى للممبار والحمام، وكانت جميلة والناس حبوها خصوصا لو في عزومة وتفتح النفس وتشهي بشكلها الحلو».

تتواصل ابنة الشرقية، مع عملائها عن طريق الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوصيل الوجبات: «بقالي 10 سنوات، في مشروع الطهي، وبوصل الطلبات لحد البيت وبستقبل الأوردرات في التليفون أو عن طريق الجروب».

أكلات صحية ومطعم كبير يناسب كل الأذواق

تحلم «ريهام»، بافتتاح مطعم خاص بها، وتسعى دائما لتحقيق حلمها: «بسعلى وبحاول أطور من نفسي في عمل الأكل الصحي وتغيير الفكرة عن أنه فقط أكل مسلوق خاصة أنه ليس لمتبعي الريجيم أو المرضى فقط وإنما هو أسلوب حياة صحية، ونفسي اعمل أكلات صحية ومطعم كبير يناسب كل الأذواق».