كم حجم فاتورة استيراد مصر من البضائع؟.. «البنزين» في الصدارة

استوردت مصر بما يقرب من 87.3 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، وجاءت أكبر الواردات من الدول الآسيوية، وخاصة الصين، بإجمالي 22.6 مليار دولار، تليها الدول العربية بـ18.9 مليار دولار أغلبها واردات نفطية من المملكة العربية السعودية، ثم دول الاتحاد الأوروبي بواردات 18.19 مليار دولار.

5 مليارات دولار بضائع أمريكية مستوردة

بحسب جدول التوزيع السلعي والجغرافي للواردات، الصادر ضمن تقرير البنك المركزي المصري الشهري، فإن بقية الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساهمت بـ9.2 مليار دولار صادرات إلى مصر، فيما بلغت الواردات الأمريكية المرتبة التالية بـ5 مليارات دولار، ثم بقية دول العالم الأخرى مجتمعة بـ22.6 مليار دولار.

البنزين والسولار في الصدارة

جاءت المنتجات البترولية، في صدارة الواردات إلى مصر، بـ9 مليارات دولار، والبترول الخام بـ4.5 مليار دولار، والأدوية بـ2.8 مليار دولار، وبوليميرات بروبيلين بـ2.79 مليار دولار، في حين بلغت فاتورة مصر من واردات الذرة 2.6 مليار دولار، والقمح 2.4 مليار دولار، وفول الصويا 2.26 مليار دولار.

2.1 مليار دولار فاتورة استيراد مصر للسيارات

بحسب جدول التوزيع السلعي لأهم الواردات لمصر، جاءت المركبات العضوية وغير العضوية بفاتورة واردات قيمتها 2.2 مليار دولار، سيارات ركوب بـ2.1 مليار دولار، قطع غيار سيارات بـ2 مليار دولار، محضرات صيدلية وشاش وأمصال بـ1.9 مليار دولار، وشحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بـ1.88 مليار دولار، بينما كانت قيمة اللحوم التي استوردتها مصر بـ1.5 مليار دولار.