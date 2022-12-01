إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع، وقع بين سيارة تاكسي ودراجة نارية «تروسيكل»، اليوم الخميس، على الطريق الدائري، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة، إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة تاكسي وتروسيكل، على الطريق الدائري بمدخل قرية أبوعش، ووجود مصابين.

انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث تصادم سيارة وتروسيكل على دائري الفيوم، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتراوحت إصابتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب الحالة الصحية والعلاج الذي يحتاجه كل منهم.

إزالة آثار الحادث

تمت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، بعد إزاحة السيارة والتروسيكل إلى جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.