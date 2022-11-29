إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، فاصطدما معاً.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، كما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتحديداً بين كوبري أبو صير وكوبري الواسطى، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 3 أشخاص في الحادث، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتحديد العلاج المناسب لكل منهم بحسب حالته الصحية.

إزالة آثار الحادث

ودفعت إدارة المرور بالفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل السيارتين إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، ورفع حطام وآثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.