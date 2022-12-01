 جهاز مدينة بدر: تنفيذ 77% من النادي الرياضي وشقق موظفي العاصمة الإدارية جاهزة

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن مشروع نادى بدر الرياضي واحدا من أهم المشاريع الترفيهية التي يجرى تنفيذها داخل المدينة، ويقام على مساحة 27 فدانا بتكلفة تقديرية بلغت نحو 160 مليون جنيه، بهدف توفير الأنشطة الخدمية والترفيهية لسكان المدينة، وجعلها مدينة متكاملة بها كافة المشروعات السكنية، الخدمية، وغيرها من الأنشطة.

الانتهاء من مبنى المسجد وجاري التشطيبات النهائية

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نسبة إنجاز نادي مدينة بدر الرياضى بلغت حوالى 77%، حيث تم الانتهاء من مبنى المسجد وجاري التشطيبات النهائية لمبنى صالة الألعاب والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة.

وأوضح «مندور» أن نادى بدر الرياضى يتكون من حمام سباحة أوليمبي كبير، وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم قانوني مزود بمدرجات مغطاة، 2 ملعب تنس، ملعب كرة قدم خماسي، وصالة ألعاب دورين، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي ثلاثة أدوار، ومركز تجاري، ومسجد، ومسرح مكشوف مزود بمدرجات مغطاه، 3 كافيتريا، ومطاعم.

الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء

كما أشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء وخلافه، تمهيدا لأعمال اللاندسكيب والزراعة والمشايات من الخرسانة المطبوعة والانترلوك.

وأضاف «مندور» أنه جاري العمل داخل المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة بنسب متقدمة، عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 100 %، وأصبحت جاهزة للتسكين الفوري، للموظفين الذين سينتقلون للعمل بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد مسافة قصيرة عن المدينة.