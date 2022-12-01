رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022 وخطوات الدخول

يحتاج الطلاب إدخال الكود الخاص بهم عند متابعة الدروس المختلفة عبر منصات الوزارة بشكل مجاني أو بأسعار رمزية، أو التقديم لبعض الصفوف الدراسية أو ملئ استمارة الثانوية العامة.

ويرغب الكثيرون معرفة رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى 2022، إذ تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لها على الإنترنت العديد من الخدمات الإلكترونية والتي يتطلب الدخول عليها الحصول على الكود.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى 2022

وفي السطور التالية، نعرض رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى 2022، وفقا لما أوضحته الوزارة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

1 - يدخل الطالب على رابط خصصته وزارة التربية والتعليم.

2- ويمكن الاستعلام على الأكواد من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم لمعرفة الكود الخاص به.

3 - ملئ البيانات والمحافظة التابع لها الطالب وتحديد إذا كان (ذكر - أنثى).

4- الضغط على كلمة استعلام ليظهر لك كود الطالب.

وبعدها يجرى استخدام الكود في جميع ما تريده من التقديم وملئ استمارة الثانوية العامة أو متابعة الدروس أو تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية والإعدادية وغيرها.

يذكر أن الطلاب بدأوا في التقديم وملئ استمارة الشهادة الإعدادية ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجاري، وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوقت المقترح لبدء تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون في نهاية ديسمبر الجاري.