«ياسمين» من ذوي الهمم بعد لقائها مع الرئيس: «عجبه شغلي»

«الرئيس السيسي شافني، وشاف منتجاتي، وعزفت له بالأورج»، هكذا عبرت ياسمين فؤاد كشك، إحدى ذوي الهمم من المكفوفين، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمدينة المنصورة الجديدة اليوم، لافتة إلى أنها عرضت أمامه مشغولات يدوية صنعتها بأيديها، وأعجبته.

وقالت «ياسمين»: «كنت منتظرة هذه المقابلة خلال زيارته للمنصورة الجديدة بحفاوة، والمقابلة كانت فيها كل حاجة حلوة».

وأضافت: «الرئيس السيسي بنفسه شاهد منتجاتي اليدوية، وأبدى إعجابه بها، وعرضت أمامه أعمالي من الأحجار الكريمة، ومشغولات رجالي وحريمي ومجسمات كورشيه».

تحلم بالانضمام لفرقة الموسيقى العربية

ولفتت إلى أنها تحدثت مع الرئيس عن رغبتها وحلمها في الانضمام إلى فرقة الموسيقى العربية، لأنها تجيد العزف على الأورج، والرئيس وعد بتنظيم مسابقة لاكتشاف المواهب في المحافظات.

الرئيس طلب منها العزف أمامه

وأشارت إلى أن الرئيس بعدما تركها، وشاهد الأورج مع فريق كورال جامعة المنصورة نادى عليها وطلب منها أن تعزف أمامه.

ياسمين: التقيت الرئيس مرتين

وتابعت: «كنت مرتبكة جدًا ومكنتش قادرة لكن عزفت»، موضحة أنها التقت الرئيس مرتين في معرض تراثنا بمحافظة القاهرة، ومسابقة الهجن في شرم الشيخ، لكن هذه المرة شعرت فيها بأبوة شديدة تجاهه.

وعن حياتها العملية، أكدت أنها بجوار مشغولاتها اليدوية حصلت على الماجستير من جامعة كامبريدج، وتحضر الدكتوراه من نفس الجامعة.