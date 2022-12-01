3 أدلة توصلت بها التحريات حول ضبط المتهمين بتصنيع الكيف من «الحنة»

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، متهمين بحوزتهما قطع لجوهر الحشيش والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة وعملات «محلية وأجنبية»، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لخضوعهما لجلسة تحقيق حول الواقعة، والإدلاء بأقوالهما تفصيليًا، بعدما توصلت التحريات الأولية التي جرت، لعدة أدلة تثبت تورطهما في الواقعة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير.

تصنيع المواد المخدرة

بعدما تم ضبط المتهمين بحوزتهما المواد المخدرة داخل إحدى الشقق السكينة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، أكدت التحريات قيامهما بتصنيع مادة الحشيش المخدر بالشقة محل سكنه والاتجار بها، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

المضبوطات

وضبط بحوزة المتهمين قطعتي جوهر الحشيش، والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وعملات «محلية وأجنبية»، وكمية من عجينة الحشيش المخدر زنة 7 كيلو جرام، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، و6 قطع خشبية ومعدنية لتصنيع الحشيش «اسطمبات»، و13 زجاجة كيتامين، ميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

كانت تلك المضبوطات بحوزتهما حال القبض عليهما، وتم إرسالها للمعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعي التي أمرت بها جهات التحقيق لإعداد تقرير وافٍ.

اعترافات المتهمين

خضع المتهمين لجلسة تحقيق أمام الجهات المختصة، واعترفا بتصنيعهما لمادة الحشيش الخام من خلال خلطها بالحنة باستخدام المواد والأدوات المضبوطة بقصد الإتجار، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما أو من عدمه .

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني المنتظر للمتهمين، يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي، في تصريحات لـ«الوطن»، :«إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأى صورة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».