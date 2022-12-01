إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 13 شخصًا بجروح وكدمات وكسور متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الخميس، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مواطنين بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 13 شخصًا بالحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبين إصابة 13 مواطنا تراوحت إصابتها بين بسيطة ومتوسطة، بينها جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بحسب حالة كل منهم الصحية.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.