الرئيس السيسي يتفقد نادي شربين ويتابع فعاليات «كابيتانو مصر»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحات محافظة الدقهلية، جولة في نادي مركز شربين الرياضي، وتابع فعاليات المشروع القومى «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف مواهب كرة القدم فى مختلف محافظات الجمهورية، ووجّه الرئيس حديثه إلى ناشئى النادى قائلاً: «كل دول محمد صلاح؟ أنا سعيد بيكم، وعاوز أقول لكم على حاجة، طبعاً المهارات مفيش كلام هى الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة، والقدرة البدنية القوية جداً جداً، هتخليك لو عندك مهارات كويسة، لاعب ملكش حل».

وواصل الرئيس حديثه للناشئين: «بتشربوا سجاير؟، مفيش غير الرياضة وكرة ومذاكرة، أنتم عارفين إنكم هتلعبوا فى العاصمة الإدارية الجديدة، فيه مدينة أولمبية هناك، فيها استاد 80 أو 85 ألف متفرج، وهنعمل افتتاح هناك».

ووجّه الرئيس حديثه لأحد ناشئى نادى قرية شربين الرياضى، الذى وعده بأن هدفهم هو الوصول لكأس العالم واقتناصه، فرد عليه الرئيس السيسى قائلاً: «الأمانى جميلة لكن علشان تحقق اللى بتقول عليه ده عاوز جهد مش منك بس ولكن كل المجموعة اللى قدامى لو على قلب رجل واحد».

السيسي يوقّع على كرة أحد الناشئين: «اتمرن كتير تبقى بطل»

وواصل «السيسى» خلال جولته بالنادى، حديثه للناشئين قائلاً: «يعنى إيه على قلب رجل واحد، يعنى نحب بعض ونتدرب كويس وأخلاقنا لأن الناس بتشوفنا، ولو أنتم شوفتم الماتشات القديمة، الجيل اللى أنا شوفته، الناس دى كانت تدى صورة جميلة جداً للمجتمع بأنهم مش بيغلطوا وبيتصرفوا تصرفات جميلة تعكس الرياضة.. دى نصيحتى ليكم إنى أقول لكم كده». ووقَّع الرئيس على كرة لأحد ناشئى نادى شربين الرياضى، بمناسبة عيد ميلاده، وقال اللاعب «يوسف»، أحد ناشئى نادى شربين موجهاً حديثه للرئيس: «أنا اسمى يوسف سعيد نصير من مركز كفر الزيات، حضرتك تعرف إن عيد ميلادى النهارده، ودا أحسن عيد ميلاد ويوم فى حياتى»، وطلب من الرئيس التوقيع على الكرة. وسأله الرئيس: هل ستلعب بها أم تحتفظ بها؟، فقال إنه سيحتفظ بها، فكتب الرئيس عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف، كل سنة وانت طيب يا يوسف».

وسأل «يوسف» الرئيس: «هو أنا ممكن أبقى فى يوم من الأيام زى محمد صلاح؟»، فرد الرئيس: «انت بتشوف الصورة النهائية لكن شوف محمد صلاح عمل إيه فى حياته، واسأل الكابتن أحمد والكابتن عبدالستار عملوا إيه، ومفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة بالساهل أو ببلاش، ولو عايز تبقى بطل اتمرن والعب، ولازم تلعب لوحدك فى البيت برا التمرين، وتقوى إيديك ورجليك ويبقى جسمك قوى»، ليرد أحد الحاضرين «هو من بلد محمد صلاح وأشول زيه».