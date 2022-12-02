أوكرانيا تراقب نشاط المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن «كييف» ستعمل على مراقبة نشاطات المؤسسات الدينية المرتبطة بروسيا في بلادها، معلنًا حظر نشاط هذه المنظمات.

وكلف مجلس «الأمن القومي» الأوكراني، الحكومة بأن تقدم إلى البرلمان «الرادا» مشروع قانون يحظر هذه المنظمات.

وكانت السلطات الأوكرانية، كشفت في وقت سابق، أنها تجري مفاوضات مع الدول الغربية للحصول منها على صواريخ «إس-300» للدفاع الجوي روسية أو سوفيتية الصنع، موضحة أن بلادها تستنفد ما تبقى لديها من هذه الصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن «كييف» لا تنتج مثل هذه الصواريخ.

سياسيا، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تطور الأوكراني خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، والمسار الذي سيقرره الأوكرانيون، سيحدد توقيت المفاوضات مع الجانب الروسي، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقده بختام مباحثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن،إن الخطة المكونة من 10 خطوات التي اقترحها فولديمير زيلينسكي،أظهرت ظهر رغبة الأوكرانيين بالانتقال إلى مرحلة المفاوضات،

وأشار ماكرون،إلى أن الرئيس الأوكراني، منذ انتخابه حتى فبراير، كان دائما يبدي رغبته بالتفاوض.