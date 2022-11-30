سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 30 نوفمبر 2022

تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية المعاملات اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، الناتج عن عملية العرض والطلب للسوق الحر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، الذي يضع السياسات النقدية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، للشراء نحو 24.52 جنيه، بينما سعر البيع نحو 24.59 جنيه.

وتطابق سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما الأهلي ومصر في سعر الصرف والشراء، إذ سجل سعر البيع 24.55 جنيه، مقابل 24.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

في بداية معاملات اليوم في البنوك المصرية اليوم، تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق ما ذكرت المواقع الإلكترونية لتلك البنوك والتي جاءت على النحو التالي:

في المصرف المتحد، جاء سعر صرف الدولار، بنحو 24.50 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 24.60 جنيه.

وصل سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس 24.5 جنيه للشراء، و24.6 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، نحو 24.58 جنيه للشراء و24.61جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 24.54 للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 24.60 جنيه.

وأعلنت لوحة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقرار سعر شراء العملة الخضراء، لتسجل نحو 24.53 جنيه، وبينما سجل سعر البيع نحو 24.6 جنيه.

وفي بنك QNB الأهلي، سجل سعر بيع الدولار نحو 24.60 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 24.54 جنيه.