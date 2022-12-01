سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 ديسمبر في البنوك
كتب:
انتصار الغيطانى
11:36 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
سعر صرف الدولار اليوم- تعبيرية
حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على استقراره لمدة أسبوع كامل وحتى كتابة هذه السطور، في جميع البنوك الحكومية ، ومعظم البنوك العربية والأجنبية.
وتستعرض «الوطن»، اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، الذي جاء كما يلي.
سعر الدولار مقابل الجنيه 1-12-2022
- استقر سعر شراء وبيع الدولار، داخل البنك المركزي عند 24.53 جنيه، و24.61 جنيه للبيع.
- كما سجل شراء الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه.
- بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 24.5 جنيه للشراء، و24.6 جنيه للبيع.
- سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ اليوم نحو 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.
- بلغ الدولار في بنك مصر عند الشراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه .
- بلغ سعر العملة الامريكية اليوم، في المصرف المتحد عند 24.5 جنيه، والبيع 24.6 جنيه.
- وداخل بنك CIB، بلغ سعر صرف الدولار اليوم 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.6 جنيه.
- في بنك قناة السويس 24.5 جنيه للشراء، والبيع 24.6 جنيه.
- وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء بالنسبة للعملة الامريكية اليوم، 24.55 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.6