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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 ديسمبر في البنوك

كتب:

انتصار الغيطانى
11:36 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
سعر صرف الدولار اليوم- تعبيرية

سعر صرف الدولار اليوم- تعبيرية

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على استقراره لمدة أسبوع كامل وحتى كتابة هذه السطور، في جميع البنوك الحكومية ، ومعظم البنوك العربية والأجنبية.

وتستعرض «الوطن»، اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022،  سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، الذي جاء كما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه 1-12-2022

- استقر سعر شراء وبيع الدولار، داخل البنك المركزي عند 24.53 جنيه، و24.61 جنيه للبيع.

- كما سجل شراء الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 24.5 جنيه للشراء، و24.6 جنيه للبيع.

- سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ اليوم نحو 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

- بلغ الدولار في بنك مصر عند الشراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه .

- بلغ سعر العملة الامريكية اليوم، في المصرف المتحد عند 24.5 جنيه، والبيع 24.6 جنيه.

- وداخل بنك CIB، بلغ سعر صرف الدولار اليوم  24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.6 جنيه.

- في بنك قناة السويس 24.5 جنيه للشراء، والبيع 24.6 جنيه.

- وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء بالنسبة للعملة الامريكية اليوم، 24.55 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.6

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