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برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن المدن الجديدة.. «عمار يا منصورة»

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هاجر عمر
10:14 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
هذا الصباح يبرز ملف الوطن

هذا الصباح يبرز ملف الوطن

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «عمار يا منصورة».

واستعرض الملف، العمران الذي وصل إلى محافظة الدقهلية بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، فضلًا عن الجامعات الأهلية و26 قرية مطورة ومشروعات خدمات، وتضمّن الملف تغطية للإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع من مستنقعات المياه المالحة تتحول إلى مدينة ذكية، وتشمل خدمات صحية وتعليمية وأمنية وأنشطة.

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» كذلك موضوع جريدة «الوطن» الذي جاء بعنوان «المدن الجديدة توفر عوامل جذب البشر وفرص الاستثمار لم تكن موجودة في المجتمعات العمرانية السابقة».

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