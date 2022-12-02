«الأوقاف» تفتتح 46 مسجدا اليوم في المحافظات.. اعرفها

تفتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عددًا من المساجد على مستوى المحافظات، والتي تتنوع بين الإحلال والتجديد، ومساجد الصيانة، ويبلغ عدد المساجد التي تفتتحها الوزارة اليوم نحو 46 مسجدًا، ليكون إجمالي المساجد التي افتتحتها الوزارة منذ الأول من يوليو 2022، وحتى اليوم، 430 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 79 مسجد صيانة، ووصل عدد مساجد الإحلال والتجديد إلى 351 مسجدًا.

وجاءت المساجد على النحو التالي:

مساجد البحيرة

مديرية أوقاف البحيرة

- سليمان حلمي في حفص بمحافظة دمنهور

- مقبول حسن قمحة في الدلنجات

- نجع العجيني في البستان بالدلنجات

- ظفيل البحري بالدلنجات

- عبد الغني راضي في التوفيقية بايتاي البارود

- سرحان بالجزيرة – أبو حمص

- يوسف شعلة – كفر الدوار

- أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو

- صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادي النطرون

- صبري عامر – عزبة عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود

- الحمدية الشرقي – البرنوجي - دمنهور

- بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير

- العش - قرية العش - رشيد

- الصاوي – كوم البركة – كفر الدوار

- يوسف العسكري – مركز ايتاي البارود

- عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص

- الشريف - حفص - دمنهور

- عزبة ماضي – النخلة البحرية - أبو حمص

- أبو حبور – البوطة - حوش عيسى

- البراوي – الحماد - مركز رشيد

- حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية

مساجد الأوقاف في القليوبية وبني سويف

مديرية أوقاف القليوبية

- سيدي ناصر – كوم أشفين - قليوب

- الرفاعي – برقطا – كفر شكر

مديرية أوقاف بني سويف

- الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى

- العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى

- الفتح – بني مجد - منفلوط

- الكداريك – البداري

- الإخلاص – القصير – القوصية

- الطيبة – أم القصور - منفلوط

مساجد الأوقاف بالأسكندرية

مديرية أوقاف المنيا

- الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس

- التوحيد – بني موسى – أبو قرقاص

- الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبي – منقطين - سمالوط

- مبارك – دمشاو هاشم

- محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية ( باشكاتب)

مديرية أوقاف كفر الشيخ

- أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

مساجد الأوقاف في الفيوم

- عبد الله زيدان - سنورس

- محمد مشرف - إطسا

- الفتح – عزبة سليم رشدي – العدوة – مركز الفيوم

- أحمد عيد – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

- الكبير – كفر الدوار – الشناوي - شربين

مديرية أوقاف الإسكندرية

- الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

مديرية أوقاف الشرقية

- إبراهيم العوضي – الهداهدة – ميت العز - فاقوس

- السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق

- الشرقاوي – العلاقمة – ههيا

- الرحمن – كفر بغدادي - بلبيس

مديرية أوقاف المنوفية

- البحري – إبشادي – الشهداء