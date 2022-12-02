المركز الطبي لجامعة العريش: خدمات مجانية «صباحية» لأهالي شمال سيناء

أعلنت جامعة العريش أن المركز الطبي للجامعة سيقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين في شمال سيناء، بعد افتتاحه في 30 نوفمبر 2022.

افتتاح المركز الطبي الخدمي بجامعة العريش

وأوضحت جامعة العريش في بيان لها أنها أقدمت على فتح المجمع الطبي الخدمي بالجامعة بشكل مجاني أوقات الصباح، على أن يكون الكشف من أساتذة الجامعة بكلية طب العريش.

وأضاف بيان الجامعة أن المجمع الطبي يقدم خدماته عن طريق أساتذة الجامعة المختصين وهيئة التدريس بالجامعة، وذلك تخفيفا عن المرضى من أهالي المحافظة، لتقديم الرعاية الطبية الفائقة بالمجان، وهي أولى بشريات افتتاح كلية الطب بجامعة العريش هذا العام.

وافتتحت كلية الطب البشري بجامعة العريش بداية العام الحالي لأول مرة على مستوى شمال سيناء، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

تشغيل العيادات الخارجية فترة مسائية

بينما بدأ مستشفى العريش العام في التشغيل العيادات المسائية فترة مسائية بأجر رمزي وكشف محدود، مع إعطاء أدوية مجانية لحاملي بطاقة التأمين الصحي أو خطاب نفقة الدولة.

قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان له، إن تشغيل العيادات الخارجية بأجر رمزي مع كبار الأطباء في عدة تخصصات، أولها الأطفال والباطنة من الأشياء المهمة والرعاية الطبية الفائقة المقدمة للمواطنين من الدولة.

العيادات تبدأ من الخامسة مساء

وأضاف شوكة أن العيادات تبدأ العمل من الخامسة مساء حتى التاسعة، ويكون هناك أوقات إضافية حال تواجد مزيد من المرضى وزحام على العيادات الخارجية بالمستشفى.