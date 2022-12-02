حبس مدير مخبز بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم.. ضبط بحوزته 500 بطاقة

أمرت النيابة العامة، بحبس مدير مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخص في الجيزة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملات التموينية التي شنتها على الأسواق، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي في محافظة الجيزة، وبحوزته ما يقرب من 500 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين.

وتبين من التحريات، أنّ المتهم قام بتجميع البطاقات التموينية بغرض الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصية، كما أنه استولى على ماكينة صرف خبز.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن الاستيلاء على اموال الدعم جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن المادة 77 من قانون العقوبات، تنص على أن «كل من يستولي على المال العام، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات».

وتابع «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المحكمة تُلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.