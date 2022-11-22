موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية حتى آخر الشهر

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري 2022 ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة تهدف إلى التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، لافتا إلى موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالتالي

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحا إلى 8 مساء.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «وسط بشاير الخير3 القباري» أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا حتى 8 مساء.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «غرب مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان» من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة "امام فرع الشركة بالبيطاش" من 4 عصرا حتي 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عن ارقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالاتي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات الآتية "تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى شحن كروت العدادات مسبقة الدفع -الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير" لافتا الي تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه اضافة الي فريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.