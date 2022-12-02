رئيس التحرير

أحمد الخطيب

بالشمع والألوان.. المصري القديم رسم بورتريهات لمساعدة الروح في التعرف على المتوفى

كتب:

داليا أحمد
02:02 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
البورتريهات المكتشفة في جبانة الفيوم

البورتريهات المكتشفة في جبانة الفيوم

يستمر المصري القديم في إبهارنا، فقد كان فنانا ورساما منذ القدم استخدم الألوان وبرع في تشكيلها فهو لم يقتصرعلى استخدامها في الرسم على جدران المعابد أو النقوشات، بل استخدمها في رسم وعمل بورتريهات للأشخاص؛ لتجسيدهم في شكلهم الحقيقي وإبراز ملامحة بشكل صريح.

البورترية يبرز ملامح الشخص بوضوح

قال الدكتور الحسيني عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنّ البورتريهات التي تم العصور عليها بجبانة الفيوم ظهرت، في الفترة اليونانية الرومانية، مشيرًا إلى أنّ معني بورترية هو قناع ذاتي للشخص ويصف الفردية بشكل صريح وشخصي، ويبرز ملامح الشخص بوضوح، ويسهل التعرف عليه وكانت تستخدم في جعل الروح تتعرف على المتوفي في العالم الآخر.

وأضاف مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ البورتريهات كانت تصنع من الشمع والألوان، ويتم وضعها على الخشب فتتخذ شكل الوجه، لافتًا إلى أنّ الممومياء بالبورترية كانت تمثل مقبرة جماعية مستقلة بذاتها، وتم العصور في نهاية القرن الـ19 على نحو 900 بورترية في جميع أنحاء مصر، وتم نقل البعض منها في المتحف البريطاني والمتحف المصري ومتحف الإسكندرية.

المصري القديم مبدع وفنان منذ القدم

وتابع «عبدالبصير»، بأن المصري القديم كان أقدم من أكتشف البورتريهات التي أصبحت منشرة في عصرنا الحالي، وأصبح هناك فنانون ومتخصصون فيها وهذا يدل على أن المصري القديم مبدع وفنان منذ القدم، إضافة إلى أن ما يميز بورتريهات الفيوم عن غيرها أنّها مرسومة بدقة شديدة، ويظهر فيها شكل الوجهه بوضوح.

اقرأ المزيد:

مدير المتحف المصري: عمليات التطوير ما زالت مستمرة آخرها حجرة توت عنخ آمون

مدير «المتحف المصري»: الدخول مجانا يوم الأربعاء احتفالا بـ«توت عنخ آمون»

المتحف المصري يعرض قطعا أثرية لأول مرة احتفالاً بذكرى افتتاحه

المتحف المصري بالتحرير: رؤساء دول ومشاركون في قمة المناخ ضمن زوار اليوم

الكشف عن مبنى جنائزي ضخم بموقع «جرزا» الأثري في الفيوم

اليوم.. نظر طعن شقيق يوسف بطرس غالي على اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا
بقلم داليا أحمد