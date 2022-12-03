درجات الحرارة اليوم السبت.. العظمى في القاهرة 23 وأسوان 27

كشفت هيئة الأرصاد في بيان رسمي لها، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3 ديسمبر على المدن والمحافظات؛ إذ يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة لضرورة ارتداء ملابس ثقيلة خلال الخروج من المنزل.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

شبورة مائية صباحا

على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرس والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، يسود غطس شبورة مائية صباحا.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 23 - 15

- العاصمة الإدارية 23- 15

- 6 أكتوبر 24- 14

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 14

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 15

- دمياط 23- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 25- 13

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 14

- شبين الكوم 24- 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 21

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 23- 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 09

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 26- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23- 05

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 14

- بني سويف 24 - 13

- المنيا 24- 11

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 28 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 15

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 26- 21.