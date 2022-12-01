 إصابة شخص في تصادم سيارة وميكروباص على طريق السخنة بالسويس

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ميكروباص، على طريق «السويس - العين السخنة»، قبل منطقة الأدبية، ونُقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما سوزوكي والأخرى ميكروباص، ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج بعد إجراء التأمين الطبي اللازم.

وأفادت المعاينة الأولية بأن حادث التصادم وقع بين سيارة سوزوكي، تحمل أرقام ط ه‍ ج 3497 مع سيارة ميكروباص رقم ط س س 2537، على طريق العين السخنة السويس، قبل كارتة الأدبية باتجاه السويس، ما أسفر عن إصابة وائل خيري قاعود عبدالرحمن 37 عاما، من حلون، وإصابته باشتباه كسر في القدم اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

ونقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية.