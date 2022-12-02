إخماد حريق في منزل وسط العريش دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أخشاب أعلى منزل في شارع بنها بالقرب من مسجد معاذ بن جبل بوسط مدينة العريش، دون خسائر بشرية.

وبالتحريات تبين نشوب حريق في كوم من الأخشاب أعلى منزل بوسط العريش، ما أدى إلى استدعاء سيارة الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحريق بتعزيزات من قوات الشرطة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة

وقال مصدر بشركة الكهرباء لـ«الوطن»، إنه تم فصل التيار الكهربائي عن المنزل فور الوصول لمكان الحريق، حتى لا يتسبب في امتداد الحريق إلى البيوت القريبة، على أن يتم إعادة التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من المعاينة وإجراءات التبريد.

بلاغ بوقوع حريق في شارع بنها

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا بوقوع حريق بأحد المنازل بوسط المدينة، تم على أثر ذلك استدعاء سيارة الإطفاء، والتي بدورها قامت بالسيطرة على النيران وإخماد الحريق بشكل تام، فيما تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وسؤال أهل المنزل وشهود العيان من مكان الواقعة.