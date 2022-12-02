القانون يحدد ضوابط وشروط لصرف تأمين البطالة.. اعرفها

يعد تأمين البطالة واحدا من التأمينات التي يسعى العديد من المواطنين الالتحاق به، وقد حدد القانون عدد من الضوابط والشروط التي تنظم مسألة صرفه لمستحقينه، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» في هذا التقرير كل ما يتعلق بتأمين البطالة، من حيث الشروط والضوابط وصرفه وغيره.

تأمين البطالة

أوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير والقانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الشروط للالتحاق في تأمين البطالة، نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقال لبيب: «تأمين البطالة يسري على المؤمن عليهم من العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العامة، وأيضا القطاع الخاص، ويمكن للمؤمن الاستفادة منه بشرط ألا يتجاوز سنه الـ60 عاما».

وقال لبيب: «وفقا للقانون، يستحق المواطن تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق».

كما أوضح أنه في بعض الحالات تمتد المدة إلى 28 أسبوع، وذلك عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراكه في تأمين البطالة تجاوزت 36 شهرا، وأضاف: «أيضا يتم صرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة».

شروط الالتحاق بتأمين البطالة

أما عن شروط استحقاق تأمين البطالة، فقال لبيب إنه وفقا لقانون التأمينات، فيجب ألا يكون المؤمَّن عليه استقال من خدمته أي انقطع عن العمل، كما أن سبب انتهاء خدمته يجب ألا يكون سبب انتهاء خدمته هو نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أن تكون بسبب انتحاله لصفة أو تقديم شهادات وأوراق مزورة.

وأوضح لبيب أن شروط الالتحاق بتأمين البطالة يتطلب أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في التأمين لمدة لا سنة، قال: «يجب أن يكون المواطن مشتركا في التأمينات لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه قد قَيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، ويتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة».