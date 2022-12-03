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حبس شخص بتهمة الاتجار في «الآفيون» بجنوب سيناء

كتب:

شيماء مختار
03:58 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
حبس - صورة تعبيرية

حبس - صورة تعبيرية

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة «آفيون»، بعد أن تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة «آفيون» وزنت حوالي 25 كيلوجراما، تبلغ قيمتها ما يقرب من 2.5 مليون جنيه، وكمية من مخدر الهيروين.

اعترافات المتهم

واستمعت جهات التحقيق، لاعتراف المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، أنها لم تكن المرة الأولي في الإتجار، بل أنه اتخذها مهنة له، وعن المضبوطات التي بحوزته، أقر بأنها بضاعة لإحدى العمليات التي كان سيقوم بها قبل مداهمته، والهواتف المحمولة حتى تسهل عليه طريقة التواصل مع عملائه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء القبض على أحد الأشخاص وعثروا وبحوزته على «كمية من مسحوق مخدر زهرة الأفيون الجاف وبذوره وزنت 25 كيلو جرامًا- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي- هاتفي محمول»، وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة القسم.

وأكد المحامي أشرف ناجي، أن القانون جرم حيازة المواد المخدرة، موضحا أن العقوبة تختلف وفقًا لقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتابع «ناجي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة.

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