فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس للصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة السويس، من خلال بيان لها، اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق بنطاق حى السويس، بسبب أعمال الصيانة على أن يعود التيار بعد انتهاء تلك الأعمال.

مواعيد فصل الكهرباء عن مناطق حي السويس

وذكر البيان الصادر عن محافظة السويس أنه سيتم فصل الكهرباء غداً السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، بداية من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة بعد الظهر، على أن يعود التيار مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالفصل.

3 أماكن متأثرة بفصل التيار الكهربائي

وأوضح البيان أنه نظرا لإجراء أعمال الصيانة المبرمجة بمحاولات شبكة الكهرباء بهندسة كهرباء السويس غدا السبت، يتم فصل الكهرباء عن مناطق «الفرز بالكامل، ومنطقة الملاحة القديمة، والمنطقة المحيطة بمستشفى بن سينا بالملاحة، وأهاب البيان بالمواطنين مراعاة ذلك.

يذكر أنه يتم التنسيق مع الأماكن والجهات الواقعة، في نطاق فصل التيار الكهربائي للاستعداد بالمحولات البديلة، حتى عودة توصيل التيار مرة أخرى.