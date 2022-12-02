التعليم تعقد تدريبات إلكترونية لرؤساء الأقسام ومديري إدارات الإحصاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري عقد تدريب إلكتروني لرؤساء الأقسام ومديري إدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية في مجال تقديم الدعم الفني للمعلمين، من خلال المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، خلال الأسبوع المقبل، في الفترة من الأحد 4 ديسمبر إلى الخميس 8 من نفس الشهر، وذلك في تمام الخامسة مساء حتى السابعة مساء، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتدريب.

وحددت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، مجموعة من التعليمات وخطوات التدريب، وهي:

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد، وكلمة المرور، على رابط المنصة الإلكترونية للتدريب.

- الدخول على دورة المنصة الإلكترونية للتدريب الخاص بالدعم الفني لمسؤولي الإحصاء أو من خلال الرابط المختصر لها.

- استعراض الفيديو التوضيحي لشرح بدء البث المباشر.

- الضغط على رابط البث المباشر في الوقت المحدد لبث التدريب.

وشددت على رؤساء الأقسام ومديري إدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية المستهدفين للتدريبات الإلكترونية بحضور التدريبات في المواعيد المجددة والحصول على الشهادات الخاصة باجتياز التدريب من خلال المنصة.