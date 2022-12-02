جومانا مسعد: «مكنتش مصدقة تكريم الرئيس لي.. شعور مايتوصفش»

قالت الطالبة جومانا مسعد، إحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة، إن تكريمها من الرئيس كان شرفا كبيرا، مشيرة إلى أنها وعندما علمت بتكريمه لها من قبل لم تصدق هذا الأمر، «أنا مكنتش مصدقة، حاجة كبيرة وشعور مايتوصفش».

مسعد: التكريم جاء على خلفية البطولات التي أحرزتها من قبل

وأضافت «مسعد»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه قبيل حضور الرئيس السيسي إلى مدينة المنصورة الجديدة هاتفتها إدارة جامعة الدلتا وأخبرتها بتكريمها من قبل الرئيس على خلفية البطولات التي نجحت في إحرازها خلال السنوات الماضية.

والد الطالبة: الرئيس السيسي دائما ما يدعم الشباب

فيما أوضح مسعد أحمد، والد الطالبة جومانا مسعد، أن تكريم الرئيس السيسي لابنته، أمس، كانت لحظة لا توصف وأمرا غير متوقع، لكن هو الأمر الذي دائما ما يعهده المواطنون في الرئيس السيسي بسبب دعمه الدائم للشباب وإبراز النماذج المشرفة منهم.

وتابع: «ده شيء جميل جدا ومكنش بيحصل قبل كده، ودي فرصة كويسة يا ريت كل الشباب يستغلوها، ودعم جامعة الدلتا لجومانا واختيارهم ليها من قبل رئيس الجامعة كانت حاجة كويسة وشيء يشكروا عليه».