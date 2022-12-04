اعترافات الطالب المتهم بتشويه زميله في الغربية: «كنا بنهزر وشتمني»

خضع المتهم بتشويه وجه زميله بمدرسة بالغربية لجلسة تحقيق لسماع أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تحقيقات النيابة مع المتهم

وتبين من خلال التحقيق أن المتهم طالب مع المجني عليه بالمدرسة مقيم بالمحلة بمحافظة الغربية وقام بالاعتداء على زميله بتشويه وجهه بواسطة قطعة زجاج بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة حادة.

واعترف المتهم بإصابته زميله عن عمد: «كنا بنهزر وبنتكلم زقني وشتمني قمت ضربته وجيبت إزازة مكسورة من الأرض وعورته في وشه».

تفاصيل البلاغ

كان إخطار قد وصل لمركز شرطة المحلة من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه، وبسؤاله اتهم صديقه، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما بعد وصلة مزاح تطورت إلى مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تم ضبط المتهم وتبين وجود سحجات وكدمات نتيجة المشاجرة بينهم وبإرشاده تم العثور على قطعة الزجاج وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم وهي الإصابة والجرح العمد للأحداث، أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على« أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وقال محفوظ لـ«الوطن»، إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي .