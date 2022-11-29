النشرة الدولية.. ظهور إنفلونزا الطيور في اليابان.. وخطط بريطانية لمواجهة الخصوم

شهد عدد من الدول حول العالم، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وعسكرية، أبرزها، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، حول بلاده ومواجهة منافسي «لندن»، فيما أطلق ولي العهد السعودي المخطط العام لمطار «الملك سلمان الدولي».

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن سرعة التغيرات الجيوسياسية تزداد اليوم، لافتا إلى أن خصوم ومنافسي بلاده يعتمدون خططا طويلة الأمد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف سوناك، خلال حفل نظمه عمدة لندن، أن هذه التحديات تؤشر إلى أن التخطيط القصير الأمد غير كاف ولا يمكن اعتماد «لندن» على حجج أو مواقف عهد «الحرب الباردة».

سوناك: يجب على «لندن» مواجهة المنافسين ببراجماتية

وأوضح سوناك، أنه يجب على بلاده مواجهة المنافسين ليس على مستوى الخطاب، بل بمواقف براجماتية، وتابع المسؤول البريطاني قائلا: «ينبغي بناء اقتصاد وطني قوي يعكس قوة بلاده في الخارج»، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ستقدم في العام المقبل استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسية الخارجية لبلاده، وأضاف سوناك، أن «لندن» ستعمل ليس فقط عن طريق زيادة الاستثمارات في الدفاع والأمن، بل عن طريق تعزيز الشراكات مع الحلفاء، من بينها دول الكومنولث والولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل.

وفي اليمن، قال رئيس مجلس «القيادة الرئاسي» اليمني، رشاد العليمي، خلال لقاء رئيس بعثة «الاتحاد الأوروبي» لدى اليمن، جابرييل فينيالس، والسفير الألماني هوبيرت ييجير، في العاصمة الأردنية «عمان» إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لا يغلق الباب أمام مساعي السلام.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي، أكدت أمس الأول الأحد، مضيها في إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

«الرياض» حريصة على دفع كل جهود دعم الاستقرار في السودان

وفي السودان، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، حرص «الرياض» على دفع كل جهود دعم تحقيق الاستقرار في السودان، وجاءت تصريحات جعفر خلال اجتماع بمنزله، ضم وفد الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة-الاتحاد الأفريقي-إيجاد» بجانب عدد من السفراء العرب، وأكدت السفارة السعودية في بيان، على دور الدول العربية الكبير لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

وفي السعودية، أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المخطط العام لمطار «الملك سلمان الدولي»، فيما سيسهم المطار الجديد في دعم خطط السعودية لتكون العاصمة «الرياض» ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد السكان الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسيمتد مطار «الملك سلمان الدولي»» على مساحة تقارب 57 كيلو متر مربع، كما سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030، والوصول إلى 185 مليون مسافر، ونحو 3.5 مليون طن من البضائع بحلول 2050.

صحيا، أعلن مكتب النائب العام الليبي، تأكيد وجود مادة «برومات البوتاسيوم»، المحظور استيرادها في 27 عينة جرى تحليلها لدى بيت الخبرة الألماني، وضبط 232 قضية لـ 232 مخبزا مخالفا وتوجيه الاتهام لـ 411 شخصا من بينهم 128 ليبيا و283 أجنبيا.

وفي بريطانيا، قال مسؤولون، إن عدد حالات الإصابة بـ«الدفتيريا» في إنجلترا ارتفع في عام 2022، وأظهرت «وكالة الأمن الصحي» البريطانية في بيانات، إصابة نحو 50 حالة بين طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلاد بين أول يناير و25 نوفمبر الجاري.

وفاة مصاب بـ «الدفتيريا» في مركز مهاجرين

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، وفاة رجل إثر إصابته بمرض «الدفتيريا»» في مركز مهاجرين مزدحم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المسؤولون، أن خطر عدوى الفيروس على القطاع الأعرض للشعب الإنجليزي يظل منخفضا للغاية، فيما قال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جنريك في بيان لمجلس العموم البريطاني «البرلمان»، إن هناك بروتوكولات سارية لمنع تفشي «الدفتيريا»، مضيفا إن حكومة بلاده بحاجة إلى اليقظة الآن، وأشار جنريك، إلى منع دخول من تظهر عليه الأعراض إلى منظومة إيواء اللاجئين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إتلاف نحو 17 ألف دجاجة في اليابان

وفي شمال شرق اليابان، قررت سلطات «مقاطعة فوكوشيما»، إعدام 17 ألف دجاجة في مزرعة محلية بسبب اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، وقررت السلطات اليابانية، فرض حظر على نقل الحيوانات في محيط 10 كيلومترات حول المزرعة.

وفي إطار الحفاظ على التراث العالمي، أوصت بعثة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، بإضافة «الحاجز المرجاني العظيم» الواقع على الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، إلى قائمة المواقع المهددة بالخطر.

اليوم.. انطلاق مناورات عسكرية «أمريكية إسرائيلية»

عسكريا، تنطلق اليوم الثلاثاء، واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فوق البحر الأبيض المتوسط، وتحاكي المناورات العسكرية، ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وستشمل المناورات العسكرية، رحلات طويلة المدى، وتزويد الطائرات بالوقود، ومن المقرر استمرار المناورات حتى بعد غد الخميس.

وفي سوريا، قالت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيا، والمعروفة باسم «قسد»، إنها طلبت من ممثلين روس، المساعدة في عقد اتفاق مع «دمشق» لحماية أراضي يسيطرون عليها شمال شرق البلاد، فيما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جون كيربي إن «واشنطن»، تريد وقف تدهور الأوضاع في شمال سوريا.

اقتصاديا، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، الكونجرس للتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديد من الدخول في إضراب «7 آلاف قطار شحن» اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل.

وقال بايدن، في بيان، إن التوقف التام للسكك الحديدية من شأنه أن يدمر الاقتصاد، مشددا، على تأييده بكل فخر للنقابات، مطالبا «الكونجرس» عدم إدخال أي تغيير على الاتفاق المبدئي.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن خشيته من الإضرار بملايين الأشخاص والأسر من الطبقة الشعبية، وحذر بايدن، من أن أي تغيير قد يجريه «الكونجرس» على الاتفاق قد يؤدّي إلى تأخيرات، فيما قالت رئيسة «مجلس النواب» نانسي بيلوسي، في بيان، إن المجلس متردد في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي، وأكدت بيلوسي، أن «النواب» سيصادق على الاتفاق المبدئي دون أي تغيير.