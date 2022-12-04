اعترافات صاحب مخزن مستحضرات تجميل مغشوشة بالمرج: «كنت عاوز أغرق السوق»

داخل مخزن صغير في الطابق الأرضي بأحد العقارات في منطقة المرج بالقاهرة، أستأجره المتهم ليُصنع من خلاله مستحضرات تجميل مجهول المصدر، بدأت حكاية صاحب مخزن مستحضرات التجميل المغشوشة، والتي تستعرض «الوطن» قصته الكاملة بعدما نجحت أجهزة الأمن في استهدافه والقبض عليه والتحفظ على كافة المضبوطات، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الحكاية.. مصنع في بير السلم

حسب اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، فإنه اختار هذه الشقة الصغيرة لتكون مخزناً يُصنع من خلاله مستحضرات التجميل المغشوشة، قائلا: «اخترت مكان محدش ياخد باله، وفكرت أصنع المكياج فيه المضروبة سواء عبوات أو مواد نفسها، وتكون بدايتي منه وبعد كدة أغرق السوق بالمنتجات دي».

الغش في تواريخ الإنتاج والصلاحية

لم يكتف المتهم بتصنيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بل وصل به الأمر إلى تعديل تواريخ الإنتاج والصلاحية، قائلا أمام جهات التحقيق: «كان لازم أعدل تواريخ الإنتاج والصلاحية عشان تشتريها وهي مطمنة لأن دي أهم حاجة الزبون بيبص عليها».

قوات الأمن تستهدف المخزن وتقبض على المتهم

وبدأت أجهزة الأمن في جمع المعلومات عن المخزن وصاحبه، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية، استهدفت المخزن وقبضت على المتهم صاحب المخزن، وعثرت داخل المخزن على عدد 7200 عبوة، مع عدد 441 لتر سواء مستحضرات تجميل أو منظفات، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم صاحب مخزن مستحضرات التجميل المغشوشة والتي تتعلق بالغش التجاري، يقول المحامي أشرف ناجي، إنه سوف ينطبق عليه قانون العقوبات، وهو كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».