«حياة كريمة» تنظم حوارات مجتمعية في المحافظات لرصد احتياجات الأهالي

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير أوجه الحياة في الريف المصري، وذلك من خلال العمل على تنمية القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، على مستوى الخدمات والمشروعات وعلى مستوى الوعي.

حوار حياة كريمة في قنا

وتستمر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تنظيم حوارات مجتمعية في مختلف القرى والمحافظات التابعة لها على مستوى الجمهورية، فتوجهت المبادرة إلى محافظة قنا، تحديدًا في قرية أبنود، التابعة لمركز قنا، والذي حضر فيه عدد كبير من المواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة، واهتم اللقاء بتعريف الأهالي في القرية بالمبادرة الرئاسية وأدوارها المتعددة، فضلا عن تعريفهم بالمشروعات التي تمت في المرحلة الأولى بواقع 5 مراكز.

وجاء اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى الأهالي والتعرف على آراءهم وطلباتهم، وطمحواتهم لمراكز المرحلة الثانية من المبادرة، كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على انحياز الدولة المصرية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتسليط الضوء على المشروعات التي ستغير القرى في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك بمشاركة محمود ياسين، منسق حياة كريمة بقنا، شاذلي البرنس، نائب رئيس مجلس مدينة قنا، ورئيس قرية أبنود ومدير وحدة حياة كريمة بمجلس مدينة قنا، وعدد من متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز قنا وقوص.

حياة كريمة في أسوان

وفي السياق ذاته، نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حوارًا مجتمعيًا حاشد في قرية المنصورية التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، وهو اللقاء الذي تناول مناقشة محاور التنمية التي تتبناها مؤسسة «حياة كريمة»، وتم فتح النقاش أمام الجميع لرصد جميع احتياجات القرى بالوحدة المحلية لقروى بنبان وتوابعها وأيضا تلقي بعض الطلبات لحالات إنسانية موجودة بالقرية.

وكان هذا اللقاء بحضور العقيد احمد جلال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بأسوان، و الدكتور محمد صلاح، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بأسوان، والدكتورة اية جابر منسق مركز كوم امبو، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بأسوان ، وعادل مرغني، نائب رئيس مركز ومدينة دراو، وعدد كبير من القيادات الشعبية بقرية بنبان وتوابعها.