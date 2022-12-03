القبض على سيدة بمطار القاهرة حاولت تهريب عملات محلية وأجنبية للخارج

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إحدى السيدات حال محاولتها تهريب مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" بالمخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وبحيازتها مبالغ مالية ("عملات محلية وأجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبتها .. وبمواجهتها أقرت بملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة بغرض سداد مصاريف دراسة نجلها وأحد أصدقائه بإحدى الكليات بالخارج.تم إتخاذ الاجراءات القانونية.