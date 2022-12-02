تحرير 332 محضرا لمخابز مخالفة في الإسكندرية

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 332 محضرًا لمنافذ بيع خلال حملات إدارات التموين على مستوى المحافظة، جاء أبرزها لمخابز بلدية مخالفة أو لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السجائر والسلع الغذائية أو تنفيذًا لقرار النيابة.

وبحسب بيان مديرية التموين، اليوم الجمعة، جاء خلال حملات إدارة الرقابة التموينية في المديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، وفريق العمل التابع له، تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز البلدية.

تحرير 120 محضرًا في إدارة تموين المنتزه

ونتج عن حملات إدارة تموين المنتزه، برئاسة أمال عبد الحميد، وإشراف رضا حين، رئيس الرقابة، تحرير 120 محضرًا لمخابز بلدية ومحطة تموين سيارات مخالفة أو لأسباب عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، وعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وعدم حمل الشهادات الصحة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

كما أسفرت حملات إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، عن تحرير 28 محضرًا، منها لمخابز بلدية مخالفة ولإدارة مخزن لحوم بدون ترخيص، ولمخزن حاز 50 جردل ألوان صناعة مجهولة المصدر، أو لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو تنفيذًا لقرارات النيابة.

وحررت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، وفريق العمل التابع له، 49 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة ولمخبز سياحي غير مرخص ولأسباب عدم الإعلان عن أسعار الأرز وبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم إعلان أسعار السلع الغذائية، واستخدام المطبوعات في تغليف المواد الغذائية في الأسواق.

تحرير 55 محضرًا في العامرية

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داوود، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، حملات أسفرت عن تحرير 55 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، ولمستودع بوتاجاز مخالف، ولعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ونتجت عن حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، وفريق العمل التابع له تحرير 32 محضرًَا لمخابز بلدية مخالفة، ولأسباب بيع أرز بسعر أرز بسعر أزيد، وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وأسفرت حملات المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل، وإشراف أماني الجزار، رئيسة الرقابة عن تحرير 40 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، لأسباب عدم الإعلان عن الأسعار لمخبز شامي، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.