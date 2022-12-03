غدا.. «طاقة النواب» تناقش قانون الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاحد برئاسة حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

واكد رئيس لجنة الطاقة على أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية

ويتيح مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص حيث ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية و الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محددة.

كما نص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة

و تناقش الجنة الاثنين المقبل طلب الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب الموجه الى الحكومة حول ظهور بعض الصخور على شاطئ قرية مراسي والقرى المجاورة لها و تغير ألوان المياه الفيروزية المميزة لمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل الشمالى وزيادة نسبة عكارة البحر بمعدلات كبيرة وذلك نتيجة أعمال التكريك والحفر لأعماق كبيرة لوضع أساسات مرسى لليخوت بالمنطقة . كما تناقش اللجنة ايضا في اللحتماع الثاني بعد غدا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى بشأن إحر اق مخلفات النخيل بمحافظة الوادى الجديد وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل