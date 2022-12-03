في ذكرى «الفاجومي».. هل أُلغيت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية؟

تحل اليوم الذكرى التاسعة على رحيل الشاعر أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز شعراء العامية المصرية وأحد ثوار الكلمة، والذي لُقب بـ«الفاجومي»، وعلى مدار السنوات الماضية كان مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية قد أعلن في مايو الماضي تفاصيل الدورة التاسعة من الجائزة، وحدد يوم 3 ديسمبر 2022 موعدا لإعلان الفائزين بالجوائز، إلا أنه لم يتم الإشارة عن الحفل إلى اليوم، فهل تم إلغاء الجائزة؟

موعد جائزة أحمد فؤاد نجم

الشاعر إبراهيم داوود عضو مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، نفى في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلغاء الجائزة، قائلا: لم يتم إلغاء الجائزة، قائلا وتم تأجيل إعلان الجوائز والحفل إلى يوم 21 في قاعة إيوارث بالجامعة الأمريكية، موضحا أن التأجيل مرتبط بحجز المسرح وتنظيم حفل للفائزين، وأقرب يوم تمكنا من حجزه هو 21 ديسمبر وهو أمر وارد.

وأكد «داوود»: الجائزة لها مكانة على الساحة الثقافية ونحن جميعا نسعد بهذه الجائزة، وخاصة إنها تقريبا هي الجائزة الوحيدة المخصصة لشعر العامية المصرية الآن بعد توقف جائزة باسم عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية.

وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المواهب الشابة إذ أنها تشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما، كما تزداد نجاحا عاما بعد عام، وتتزايد أعداد المتقدمين لها دورة بعد أخرى، ولفت إلى أن أعمال لجنة التحكيم من تحكيم فرعي الجائزة سواء شعر العامية أو النقد.

جائزة أحمد فؤاد نجم

ويبلغ مجمل جوائز الأعمال الشعرية المدونة بـ«العامية»، 300 ألف جنيه مصريا مقسمة كالتالي:

-200000 جنيه تُقسم بالتساوي على العشر الأوائل.

- 100000 جنيه للفائز الأول (من بين العشرة الأوائل) ولا يجوز تقسيمها.

فيما تبلغ قيمة فرع جائزة «الأعمال النقدية»، 50 ألف جنيه ولا يجوز تقسيم الجائز.