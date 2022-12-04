المتهم بقتل جاره في القناطر الخيرية يعترف: «كان بيننا مشاكل كتيرة»

«كان بيننا مشاكل كتير في العمارة، وآخر مرة اتخانقنا مع بعض غلط فيا وبدأنا نزعق سوا، ومقدرتش أعدي الغلط ده»، هكذا بدأ المتهم بقتل جاره بالقناطرالخيرية بواسطة سلاح ناري أقواله أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

التحقيق مع المتهم

بينت التحقيقات أن سبب الواقعة مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه رميا بالرصاص حيث قال المتهم: «دخلت جبت السلاح في الخناقة الأخيرة، ومقدرتش أسيطر على نفسي، وضربته لما بدأ يزعق ويغلط»، كما كشفت التحقيقات وجود مشاكل سابقة بين المتهم والمجني عليه.

تفاصيل البلاغ

تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص مصابا بعيار ناري بالصدر وبسؤال زوجته تبين حدوث مشاجرة بين زوجها وسائق بسبب وجود خلافات الجيرة أطلق خلالها المتهم عيارا ناريا بواسطة سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تم استهدافه وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر وتم التحفظ على سلاح الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، قال سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، إنه في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن عقوبة القتل العمد، تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».