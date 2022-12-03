 أسعار حجز أراضي الإسكان الجديدة في المحافظات.. و11 شرطا يجب الالتزام بها

وضعت وزارة الإسكان متمثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 11 شرطًا أساسيًا، يجب أن يتم تطبيقها من قِبل المتقدم لحجز قطع أراضي الإسكان بأنواعها المتوسط والمميز والأكثر تميزًا التي يبدأ التقديم الإلكتروني لها بدءًا من غدٍ الأحد في عدة مدن جديدة بالمحافظات.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل شروط حجز أراضي الإسكان ضمن إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

شروط حجز أراضي الإسكان 2022

الحجز الالكتروني online لـ أراضي الإسكان الجديدة يقتصر فقط على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض بالطرح السابق بتاريخ 19 يونيو 2022 بشرط عدم سحب جدية الحجز وذلك طبقًا للمواعيد المحددة أدناه. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز. لا يحق للأسرة «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كل من "الزوج – الزوجة" لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أي من قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز. ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير. ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" بأي من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير. تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات لعمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه. قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق الللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وإتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنّه تم تحديد أسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط. يقر المتقدم للحجز بأنّه قد إطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط. ما لم يرد بِشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، دون اعتراض الحاجز لقطعة الأرض حالياً أو مستقبلًا.

هل يوجد طرح أراضي بالمدن الجديدة؟

وأجابت وزارة الإسكان على سؤال طرحه عشرات المواطنين حول هل يوجد طرح أراضي بالمدن الجديدة؟، بأنّه جرى طرح 19866 قطعة أرض مساحات مختلفة بـ 3 مستويات مختلفة، وهي أرض إسكان متوسط، وأرض إسكان مميز، وأخيرًا أرض إسكان أكثر تميزًا، وذلك في عدة محافظات بالصعيد.

أماكن طرح أراضي الإسكان الجديدة 2022

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان، وكراسة الشروط، فإنّ أراضي الإسكان 2022 المطروحة تأتي في المدن الجديدة بمحافظات الفيوم، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج الجديدة، وقنا، والمنيا.

أسعار أراضي الإسكان الجديدة

تبدأ أسعار قطع أراضي الإسكان المتوسط من 359 ألفًا و480 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار قطع أراضي الإسكان المميز من مليون و26 ألفًا و3 جنيهات، فيما تبدأ أسعار قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالمحافظات من مليون و347 ألفًا و894 جنيهً، وأخيرًا تبدأ أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالمنيا الجديدة من مليون و701 ألفا و984 جنيهًا.