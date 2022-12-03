رئيس شعبة المواد الغذائية: أسعار المنتجات مستقرة في الأسواق (حوار)

تسعى مصر دائمًا، إلى توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة المنتجات الأساسية كالزيت والسكر والأرز، كما تهدف إلى زيادة التصنيع المحلي والصادرات إلى دول العالم من المنتجات المصرية.

وقال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في حوار لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي بحسب تأكيد الوزارة، يكفي من 6 أشهر الي سنة، كما أن الدولة لديها إكتفاء ذاتي من الأرز، وإكتفاء شبه ذاتي من السكر.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن المحلات الخاصة بالتموين تخضع لأكثر من جهة رقابية من مباحث تموين وتفتيش الإدارة وتفتيش الوزارة، وغيرهم، كما توجد قائمة بأسعار المنتجات الغذائية في المحلات، فأصبح التلاعب في أسعار المنتجات والسلع التموينية من الأمور غير الممكنة.

في البداية.. هل أسعار السلع والمنتجات مستقره؟

نعم الأسعار حاليا مستقرة بشكل جيد، حتى أن الشركات التي كانت رفعت أسعار منتجاتها، خفضت الأسعار مرة أخرى، كما أن أسعار المنتجات في التموين ثابتة، ولا يوجد أي تغيير فيها، سعر السكر 10.5 جنيه للكيلو، وسعر الأرز 10.5 جنيه للكيلو، وسعر زجاجة الزيت 25 جنيه، بينما أسعار المنتجات في الأسواق والمحلات التجارية، أسعار حرة ومتغيرة، نظرا لاختلاف الشركات وجودة المنتجات، فعلى سبيل المثال، سعر السكر في المحال التجارية بـ18 جنيها للكيلو، وسعر الأرز المعبأ حسب تعليمات رئيس الوزراء بـ15 جنيه للكيلو، باستثناء الأرز كسر 3% سعر الكيلو المعبأ منة 18 جنيها.

ما الحل مع جشع بعض التجار؟

في رأيي لم يعد هناك جشع تجار، فالتاجر أصبح متضررا مثل المواطن العادي، لأن رأس مال التاجر تآكل، ومكسبه قل، ومن مصلحته أن تقل الأسعار، حتى تكون دورة رأس المال سريعة، جميع التجار بلا استثناء متضررون من ارتفاع سعر أي سلعة، فالمشكلة مع الشركات الكبيرة، وهي المسئولة وليس التاجر، بينما المحلات الخاصة بالتموين، تخضع لأكثر من جهة رقابية، من مباحث تموين وتفتيش الإدارة وتفتيش الوزارة وغيرها، كما توجد قائمة بأسعار المنتجات الغذائية في المحلات، ما يجعل عملية التلاعب في أسعار السلع التموينية صعب جدا، وغير ممكن.

هل هناك مخزون كاف من السلع؟

نعم يوجد مخزون كاف للعديد من السلع في المخازن الخاصة بالتجار، لا يقل عن 3 أشهر، كما أن المخزون الاستراتيجي للدولة بحسب تأكيد الوزارة، يكفي من 6 أشهر إلى سنة، كما أن لدى الدولة اكتفاء شبه ذاتي من السكر، وقريبا سنكون في موسم حصاد قصب السكر، ثم يليه موسم حصاد البنجر، بينما الأرز أيضا، لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز ومخزون كافي، كما أن الامر مماثل بالنسبة للزيوت.

ختاماً.. ما توقعاتك للأسعار خلال الفترة المقبلة؟

لا يمكن لأحد التوقع بما سيحدث مستقبلا بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية، لكن يمكننا القول بأن أسعار المنتجات ستظل مستقرة خلال فترة لا تقل عن شهر مقبل، لأن الشركات التي رفعت الـسعار خفضتها مرة أخرى.