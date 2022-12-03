الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طفلة قنا.. سيدة استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل طفلة بقنا، وضبط سيدة ارتكبت الواقعة، إذ استدرجت المجني عليها لسرقة قرطها الذهبي ثم قتلتها.

وتبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة طفلة، داخل أحد الأكياس البلاستيكية بدائرة المركز، وفي ذات الوقت حضر للمركز (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وأبلغ بتغيب كريمته (طفلة 3 سنوات) عقب خروجها من المسكن متوجهة لمسكن جدتها الكائن بدائرة المركز.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، التي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة إذ أنها قامت باستدراج الطفلة لداخل شقتها حال سيرها أمام منزلها، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة بغرض سرقة قرطها الذهبي وخشية افتضاح أمرها قامت بوضعها في أحد الأكياس البلاستيكية وإلقائها بمكان العثور عليها، ثم توجهت لأحد محلات الصاغة بدائرة المركز وقامت ببيعه، وأرشدت عن المبلغ المالي ومكان بيعها للقرط الذهبي لبائع بالمحل، وجرى ضبطه.

وبمواجهة البائع قرر شراءه القرط الذهبي دون علمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.