بعد قليل.. الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته بقضية «خلية الوراق»

تنطق الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الوراق الإرهابية».

الحكم على متهم

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت 3 ديسمبر للنطق بالحكم.

استهداف رجال الشرطة وقتلهم

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، باستهداف رجال الشرطة وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، كما استهدف أيضًا المؤسسات العامة والمنشآت الحكومية.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم حازوا أسلحة نارية بدون ترخيص، واستخدموها في قتل المواطنين المدنيين ورجال الشرطة، فضلًا عن انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القوانين والدستور.

أحكام بالإعدام والمؤبد

وعاقبت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، في وقت سابٌ، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المتهمين في قضية «خلية الوراق الإرهابية»، عدد من المتهمين بالإعدام والمؤبد والبراءة.