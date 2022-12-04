7 أهداف لمبادرة «اصنع قائد» في القليوبية.. نواب المستقبل

شهدت محافظة القليوبية انطلاق مبادرة «اصنع قائد» بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية التي استهدفت طلاب وتلاميذ 32 مدرسة بالقليوبية بهدف إعداد جيل قادر على المشاركة الاجتماعية والسياسية في المستقبل وتعريف المستهدفين من المبادرة الفرق بين مجلس النواب والشيوخ وبرلمان الطلائع وبرلمان الشباب بهدف التشجيع للمشاركة في شعب البرلمان بمراكز الشباب

«الوطن» تستعرض تفاصيل ومميزات مبادرة اصنع قائد بمديرية الشباب بالقليوبية على مستوى المحافظة في المرحلتين الإعدادية والثانوية في عام انطلاق المبادرة الثاني لجذب أكبر عدد من الشباب والفتيات للمشاركة في برلمانات مراكز الشباب المنتشرة في أنحاء المحافظة.

مبادرة اصنع قائد بمديرية شباب القليوبية

واوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لـ «الوطن» أن المبادرة تقوم على نشر الفكر البرلماني بين طلاب المدارس وجذب عدد أكبر من الشباب للاشتراك في نشاط البرلمان بمراكز الشباب وصولا إلي تحويل هؤلاء الشباب إلى مثقفين ومكرين أصحاب ثقافة واسعة كـ«نواب المستقبل».

أهداف ومميزات مبادرة اصنع قائد بشباب القليوبية

أوضح وكيل وزارة الشباب الرياضة أن مميزات وأهداف مبادرة لصنع قائد كالتالي:

- تعريف جميع الطلاب بأنشطة وزارة الشباب والرياضة.

- احتكاك مديرية الشباب والرياضة ومشرفي الأنشطة وخاصة مشرفي البرلمان بالطلاب.

- إيجاد الكوادر الشبابية التي من الممكن أن تصبح مشروع قائد فيما بعد «نواب المستقبل».

- زيادة عدد العضويات الشبابية داخل مراكز الشباب بالقليوبية.

- التكامل بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

- تعريف الطلاب برؤية مصر 2030 مما يزيد من ثقة الطلاب بمؤسسات الدولة.

- إظهار النماذج الحيوية والكوادر البرلمانية كمثال للشباب الناجح المثقف الواعي.